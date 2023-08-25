Врачи вытащили орловца с того света

Пациент болел панкреонекрозом.
Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, за жизнь и здоровье 33-хлетнего мужчины пришлось биться около месяца.
Пациент поступил в больницу Семашко в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили диагноз – панкреонекроз. Так называется смертельно опасное осложнение воспаления поджелудочной железы.
К панкреонекрозу приводит сбой иммунной системы организма. В ходе заболевания клетки поджелудочной железы стремительно погибают из-за воздействия собственных ферментов. Смертность при панкреонекрозе доходит до 40%.
Состояние пациента стремительно ухудшалось. У него началось развитие острой почечной недостаточности. Мужчину поместили в палату интенсивной терапии, где за его лечение взялась бригада, собранная из различных специалистов.
В итоге за месяц врачам удалось стабилизировать его состояние, причём только за счёт медикаментозной терапии — не прибегая к оперативному вмешательству. Накануне пациента выписали из больницы. Теперь ему предстоит длительное восстановление.
ИА «Орелград»