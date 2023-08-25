На Орловщине выбрали лучшие детсады и школы

Подведены итоги ежегодных конкурсов.

Списки победителей и призёров утвердил своими указами губернатор Орловской области Андрей Клычков. Речь идёт о конкурсах «Школа года Орловской области» и «Детский сад года». Их организуют силами региональных властей.

В конкурсе «Школа года» в номинации «Сельская школа» лучшей признали Бунинскую школу (Урицкого района). Призёрами стали Дутовская школа (Ливенский район) и Звягинская школа (Орловский муниципальный округ). Итоги соперничества в номинации «Городская школа» пока не подведены.

В конкурсе детских садов среди сельских учреждений победил Детский сад №8 деревни Жилина (Орловского муниципального округа). Призёры – детсад «Родничок» посёлка Тросна и детсад №1 посёлка Глазуновка.

Среди городских дошкольных учреждений лучшим признали «Центр развития ребёнка – детский сад №24» областного центра. Призёрами в этой номинации стали детсад №12 Ливен и детсад №95 Орла.

ИА «Орелград»