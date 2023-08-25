Орловец погиб на пожаре этой ночью

ЧП случилось в Ливенском районе.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 2 часа 39 минут. В селе Круглое горел жилой дом. На момент прибытия пожарных огонь распространился и на хозяйственную постройку, стоявшую рядом.

Однако дальнейшей «эскалации» пожара удалось избежать. В итоге огонь повредил только один дом и только частично, а также его веранду (на площади 10 квадратных метров).

В доме нашли тело 91-летнего мужчины. Сейчас в причинах пожара разбираются специалисты.

Всего за последние сутки подразделения орловского Управления МЧС выезжали на вызовы 14 раз, из них 7 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»