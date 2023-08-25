На Орловском ипподроме разыграют Кубок губернатора

Бега пройдёт 2 сентября.

Мероприятие начнётся в 11 часов. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в испытаниях лошадей рысистых и верховых пород примут участие наездники Злынского конезавода (из Болховского района) и Александровского конного завода (из Курской области).

Также для гостей праздника организуют дополнительные развлечения. Все желающие смогут попробовать свои силы в традиционном казачьем воинском искусстве — рубке шашкой. Студия исторического танца «Династия» поможет создать атмосферу начала двадцатого века.

Целый ряд развлечений представит конный двор «Вязки» — в программе парад участников, кыз-куу (игра «догони девушку»), конный котильон, вольтижировка и конкур на мощность.

Также в рамках мероприятия состоятся выступления творческих коллективов из Орловской области и других регионов и пройдёт ярмарка декоративно-прикладных промыслов и ремесел. Кроме того, для гостей будет работать конный прокат на лошадях и пони.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»