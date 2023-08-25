На Орловском ипподроме разыграют Кубок губернатора

25.8.2023 | 17:00 Новости, Спорт

Бега пройдёт 2 сентября.

Фото: ИА «Орелград»

Мероприятие начнётся в 11 часов. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в испытаниях лошадей рысистых и верховых пород примут участие наездники Злынского конезавода (из Болховского района) и Александровского конного завода (из Курской области).

Также для гостей праздника организуют дополнительные развлечения. Все желающие смогут попробовать свои силы в традиционном казачьем воинском искусстве — рубке шашкой. Студия исторического танца «Династия» поможет создать атмосферу начала двадцатого века.

Целый ряд развлечений представит конный двор «Вязки» — в программе парад участников, кыз-куу (игра «догони девушку»), конный котильон, вольтижировка и конкур на мощность.

Также в рамках мероприятия состоятся выступления творческих коллективов из Орловской области и других регионов и пройдёт ярмарка декоративно-прикладных промыслов и ремесел. Кроме того, для гостей будет работать конный прокат на лошадях и пони.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования