В Орле в детской поликлинике Боткина открылся стационар

Он сможет принять до 300 пациентов в год.

Пока что лечение смогут проходить до 30 пациентов одновременно. Ожидается, что это будут несовершеннолетние из Северного района. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Для пациентов разработают индивидуальные программы занятий.

Стационар специализируется на общей педиатрии и неврологии. Конечная цель — долечивание и реабилитация пациентов в комфортных условиях.

Ранее стало известно, что в больнице Семашко врачи спасли мужчину со смертельно опасным диагнозом.

ИА «Орелград»