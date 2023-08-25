В Орле в детской поликлинике Боткина открылся стационар

25.8.2023 | 17:45 Медицина, Новости

Он сможет принять до 300 пациентов в год.

Фото: vestiorel.ru

Пока что лечение смогут проходить до 30 пациентов одновременно.  Ожидается, что это будут несовершеннолетние из Северного района. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Для пациентов разработают индивидуальные программы занятий.

Стационар специализируется на общей педиатрии и неврологии. Конечная цель — долечивание и реабилитация пациентов в комфортных условиях.

Ранее стало известно, что в больнице Семашко врачи спасли мужчину со смертельно опасным диагнозом.

ИА «Орелград»


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