Прокуратура усилит поддержку участников СВО

Также это касается и членов их семей.

Сегодня соглашение о взаимодействии подписали прокурор Орловской области Алексей Тимошин и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Анисимова. Напомним, что эта организация занимается всесторонней поддержкой участников специальной военной операции, а также их родных. Теперь к помощи активно подключится и надзорное ведомство.

В официальном релизе отмечается, что стороны планируют сотрудничать по вопросам гарантий прав и свобод участников СВО (и иных лиц) и устранения соответствующих нарушений. Также прокуратура и фонд собираются совместно использовать свои ресурсы для планирования и реализации общих мероприятий.

Отделение фонда «Защитники Отечества» открылось в Орле около трёх месяцев назад. За это время сюда поступило около 400 обращений. По 70% из них уже приняты решения.

Напомним, что накануне орловское отделение фонда посетил полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

ИА «Орелград»