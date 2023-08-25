Областной департамент «открестился» от претензий по «Титанику»

Чиновники администрации области оспорили решение антимонопольной службы.

Арбитражный суд рассмотрел дело по заявлению департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области к Федеральной антимонопольной службе. Региональные чиновники просили о признании недействительным решения, вынесенного в конце ноября 2022 года. Оно было связано с долгостроем, который в Орле называют «Титаником». Как следует из материалов дела, в октябре 2022 года было объявлено о проведении открытого конкурса на определение подрядчика.

Победитель получал право на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации и проведение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». Начальная максимальная цена контракта составляла 3,025 миллиарда рублей. Конкурс был признан несостоявшимся, поскольку на участие не было подано ни одной заявки.

Однако еще в период проведения конкурса в ФАС поступила жалоба ИП на действия заказчика («Орелгосзаказчик») и уполномоченного органа (департамента). Предприниматель заявил о нарушении его прав и законных интересов, поскольку в проекте контракта не предусматривалась отдельно стоимость поставки оборудования. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной. В действиях заказчика и уполномоченного органа было признано нарушение ряда статьей Закона о контрактной системе.

Комиссия пришла к выводу, что заказчиком и уполномоченным органом «неправомерно не было применено положение об указании в проекте контракта раздельно стоимости поставки оборудования», что содержит признаки административного правонарушения. Вместе с тем в описании объекта закупки необходимое к поставке оборудование не было разделено на монтируемое или немонтируемое. Ранее «Орелгосзаказчик» обращался в арбитражный суд Москвы с требованием о признании незаконным указанного решения, но проиграл.

А в Орле теперь рассмотрели заявление департамента, который счел, что вмененные именно ему нарушения не относятся к его компетенции. Иск областным чиновникам частично удалось выиграть. Так, суд установил, что в мотивировочной части оспариваемого решения не были указаны обстоятельства, на основании которых был сделан вывод о виновности департамента. Поэтому арбитраж посчитал, что принятие антимонопольщиками решения без указания конкретных действий, в которых усматривалось нарушение, является достаточным основанием для признания его недействительным – но только в части, касающейся виновности департамента.

Что касается вменения нарушений «Орелгосзаказчику», то необходимые обстоятельства в решении антимонопольной службы в данном случае были указаны. В результате суд удовлетворил иск частично и фактически исключил из числа нарушителей областной департамент, но оставил в числе нарушителей «Орелгосзаказчик». Да и сам факт нарушений, допущенных заказчиком при поиске подрядчика для «Титаника» и выявленных антимонопольщиками, в арбитраже получил подтверждение. Так что в этой части решение антимонопольной службы было оставлено без изменений.

ИА «Орелград»