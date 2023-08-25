Орловский хлебокомбинат предостерегли от ценовых прогнозов

Официальное предостережение было выдано Орловским УФАС России.

Орловское Управление ФАС России оперативно отреагировало на информацию, появившуюся в СМИ, и выдало предостережение «Орловскому хлебокомбинату». Из публикаций следовало, что предприятие подумывает над повышением цен на свою продукцию. При этом основными причинами роста стоимости были названы такие факторы, как кадровый кризис, сложности с логистикой и упаковкой. Руководитель предприятия также высказал мнение о том, что возможное увеличение цен на хлеб будет соответствовать общему уровню инфляции – около 6 процентов.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке производства хлеба, — сообщила пресс-служба Орловского УФАС России. — На основании статьи 25.7 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган предостерегает генерального директора АО «Орловский хлебокомбинат» от прогнозных высказываний, в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства, в том числе статей 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции».

Напомним, что в 2021 году Орловское УФАС рассматривало антимонопольное дело в отношении «Орловского хлебокомбината». Как уже писал «Орелград», оно было заведено в связи с подозрением на необоснованно высокое повышение цен на хлеб в предшествующем году. УФАС тогда затребовало у предприятия «мотивированные пояснения причин повышения в 2020 году оптово-отпускных цен на анализируемые виды хлеба в среднем на 10,65 процента при росте себестоимости на 9,87 процента и росте инфляции на 7,5 процента».

В своем ответе комбинат указал, что «суммы общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих расходов распределяются автоматически в разрезе производственных площадок и конкретных видов изделия»; а «в разрезе групп хлебобулочных изделий ржано-пшеничные сорта (хлеб «Спасский», «Орловский», «Богородский» и др.) имеют предельно низкий уровень рентабельности, либо отрицательную результативность».

ИА «Орелград»