Областные власти пока не готовы оплатить новые расходы районок

С 1 сентября орловские районные газеты столкнутся с новыми трудностями.

Напомним, что с этого числа вступают в силу поправки к административному кодексу, которые устанавливают крупные штрафы за нарушение правил маркировки интернет-рекламы. Сами правила начали действовать с 1 сентября минувшего года.

СМИ должны передавать сведения о такой рекламе в Роскомнадзор через специальные организации — операторов рекламных данных. В последнем случае редакциям придётся платить операторам за посреднические услуги.

Ещё в июле несколько российских операторов рекламных данных уже стали взимать со своих клиентов плату. Так, «Первый ОРД» («Вымпелком») требует за такую услугу 1% стоимости рекламы, зарегистрированной за месяц (но не менее пяти тысяч рублей).

«Орелград» направил в Администрацию губернатора и правительства Орловской области официальный запрос, чтобы узнать, как эта ситуация отразится на районных газетах. Из ответа удалось узнать, что в настоящий момент областные власти только готовят единые методические рекомендации, чтобы потом разослать их по редакциям «районок».

«В настоящее время Администрацией Губернатора и Правительства Орловской области во взаимодействии территориальными органами федеральных органов исполнительной власти осуществляется деятельность по уточнению требований новых норм законодательства в сфере рекламных услуг в сети «Интернет». После формирования единых методических рекомендаций они будут направлены редакциям для использования в работе», — говорится в ответе на наш запрос.

Что касается наиболее «чувствительного» момента, связанного с возможными дополнительными расходами, то здесь ситуация тоже пока не прояснилась. «Принятие решения о дополнительном финансировании редакций в части услуг операторов рекламных данных также будет принято после формирования методических рекомендаций», — указали в обладминистрации.

Штрафы, вступающие в силу с 1 сентября, составят: для организаций – до полумиллиона рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, для граждан – до 100 тысяч.

ИА «Орелград»