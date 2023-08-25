Прокуратура нашла на детских площадках около 200 нарушений

Проверки проходили по всей Орловской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, прокуроры изучали соблюдение законодательства в сфере размещения, содержания и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Проверки проходили на объектах, расположенных у жилых домов, в парках и скверах, в учреждениях образования и здравоохранения.

В итоге было выявлено около 200 нарушений. Наиболее характерные – это ненадлежащий контроль за техническим состоянием оборудования, отсутствие регулярных осмотров площадок, отсутствие необходимой публичной информации. В ряде случаев оборудование оказалось значительно изношено – ему требовалась замена.

В итоге в адрес ответственных лиц (глав муниципальных образований и управляющих компаний) внесли 104 прокурорских представления. В течении текущего года приведены в норму 138 площадок.

ИА «Орелград»