Прокуратура нашла на детских площадках около 200 нарушений

25.8.2023 | 15:15 Закон и порядок, Новости

Проверки проходили по всей Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в надзорном ведомстве, прокуроры изучали соблюдение законодательства в сфере размещения, содержания и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Проверки проходили на объектах, расположенных у жилых домов, в парках и скверах, в учреждениях образования и здравоохранения.

В итоге было выявлено около 200 нарушений. Наиболее характерные – это ненадлежащий контроль за техническим состоянием оборудования, отсутствие регулярных осмотров площадок, отсутствие необходимой публичной информации. В ряде случаев оборудование оказалось значительно изношено – ему требовалась замена.

В итоге в адрес ответственных лиц (глав муниципальных образований и управляющих компаний) внесли 104 прокурорских представления. В течении текущего года приведены в норму 138 площадок.

ИА «Орелград»


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