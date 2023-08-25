В рейтинге зарплат самыми бедными оказались медики

Орелстат обнародовал оперативные данные о доходах в регионе.

Орелстат опубликовал традиционный оперативный отчет о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций Орловской области. Данные приведены по итогам июня 2023 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за этот месяц работникам орловских организаций, составила 51 459 рублей. «По сравнению с маем 2023 года она увеличилась на 9,9 процента, а по сравнению с июнем предыдущего года — на 17,3 процента, — отмечают аналитики. — Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2023 года выросла по сравнению с июнем 2022 года на 14,3 процента».

По традиции статистики представили и текущий рейтинг зарплат. Лидер остался прежним – первое место в списке уже много лет занимают работники финансовой и страховой сферы. В настоящий момент они в среднем зарабатывают по 69 619 рублей в месяц. А вот на втором месте впервые за долгое время оказались предприятия, работающие в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром. Средняя зарплата их работников в отчетном периоде времени составила 54 797 рублей.

Треть место оказалось у чиновников – заработок в государственном управлении составляет 54 685 рублей. Далее расположились работники обрабатывающих производств, зарабатывающие в среднем 52 174 рубля в месяц, работники сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 51 950 рублей, работники организаций транспортировки и хранении – 51 760 рублей и сотрудники предприятий оптовой и розничной торговли – 49 014 рублей.

Самыми «бедными» из отраслей, включенных статистиками в опубликованный рейтинг, стали организации культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 44 136 рублей, строительства – 43 104 рубля, а также организации сферы здравоохранения и оказания социальных услуг – 42 103 рубля. Словом, в оплате труда по видам экономической деятельности в регионе сохраняется значительная дифференциация.

Также отметим, что просроченная задолженность по зарплате в Орловской области в официальной статистике традиционно отсутствует. В отчетах ее нет с конца 2021 года. «По состоянию на 1 августа 2023 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил», — заверили в Орелстате.

ИА «Орелград»