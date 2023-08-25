Во Мценске на «Заводе специальной техники» проходит проверка

Об этом сообщают орловские СМИ.
По информации «Орёлтаймс», силовые службы проверяют предприятие на предмет соблюдения федерального законодательства. Этот процесс продолжается уже несколько дней. «Борцы с экономическими преступлениями изымают компьютеры, изучают служебную переписку и финансовые документы», — сообщает СМИ.
Акционерное общество работает по нескольким направлениям, однако значительную часть продукции составляют заказы, связанные с обороной государства.
Издание утверждает, что внимание силовиков вызвано двумя основными причинами. Во-первых, на предприятии использовалось нелицензированное иностранное программное обеспечение. Во-вторых, оно могло нарушить положение, по которому наценка на продукцию для вооружённых сил не должна превышать 1%.
Известно, что на предприятии трудятся около 200 человек. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков нанёс туда официальный визит и остался доволен увиденным и услышанным.
ИА «Орелград»