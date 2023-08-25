Путин упростил орловским подросткам поиск работы

Дети старше 14 лет теперь могут трудоустраиваться без согласия органов опеки.

На Орловщине, как и по всей стране, трудоустройство подростков стало проще. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Орловской области. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно ему, подростки в возрасте 14 лет и старше получили право в свободное от учебы время устраиваться на работу без согласия органов опеки. Раньше оно требовалось в обязательном порядке.

«Но дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, смогут устроиться на работу только с письменного согласия органа опеки или иного законного представителя», — предупреждают при этом в региональной инспекции труда. В ведомстве также напомнили, что существует перечень работ, на которые подростков нанимать запрещено.

В список входят: работы с вредными и опасными условиями труда, в том числе по совместительству; подземные работы; работа в религиозных организациях; работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию. В последнем случае имеется в виду игорный бизнес, работа в ночных клубах и кабаре, работа по производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими или иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Кроме того, нельзя нанимать подростков на работу вахтовым методом и на работу, связанную с управлением и движением транспортных средств.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в текущем году участие во временных работах приняли 1,8 тысячи орловских подростков, в том числе 1,5 тысячи во время летних каникул. Труд подростков оплачивается: сумма складывается из заработка от работодателя и материальной поддержки от службы занятости. Величина зарплаты от работодателя зависит от количества отработанных часов и рассчитывается от суммы заработка за полный день, указанной работодателем. Но эта сумма не должна быть ниже установленной величины минимального размера оплаты труда, которая составляет 16 242 рублей в месяц.

ИА «Орелград»