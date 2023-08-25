Следственный изолятор Орла не заплатил за горячую воду

Поставщику ресурса пришлось идти в суд за взысканием долга.

В Орле арбитражный суд вынес решение по исковому заявлению акционерного общества «Квадра-генерирующая компания» в лице ее орловского филиала к Федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор №1 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области». Речь шла о взыскании 682 024 рублей. Истец пояснил, что в такую сумму оценивает задолженность за горячую воду, поданную в СИЗО по государственному контракту на горячее водоснабжение.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил. А в письменном отзыве на иск указал, что требования не подлежат удовлетворению, поскольку изолятор является казенным учреждением. В отзыве было указано, что СИЗО-1 «при отсутствии денежных средств на лицевом счете не имеет возможности оплатить горячее водоснабжение, так как лимиты бюджетных обязательств получает из федерального бюджета».

После получения лимитов бюджетных обязательств СИЗО без промедления произведет оплату по контракту, — заверили в учреждении. Суд установил, что контракт на горячее водоснабжение был заключен в декабре 2022 года. Рассчитываться за горячую воду СИЗО должен ежемесячно. В данном случае в суде счет был представлен за апрель-май 2023 года, когда энергетики поставили ответчику горячую воду на общую сумму 665 367 рублей.

Этот факт был подтвержден в суде универсальными передаточными документами за спорный период, подписанными электронными подписями истца и ответчика без замечаний и возражений. Изолятор за спорный период не заплатил, как не заплатил и после того, как получил от поставщика претензию с просьбой погасить сложившуюся задолженность за потребленную тепловую энергию. Суд иск удовлетворил и постановил взыскать с СИЗО-1 задолженность за горячую воду и пени, а всего — 682 024 рубля.

ИА «Орелград»