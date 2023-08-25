Сотни орловцев запретили сделки с недвижимостью

Провести любые операции с имуществом невозможно без их личного участия.

В Орловской области в 2023 году уже более 900 местных жителей официально запретили сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления Росреестра. Речь идет о «невозможности государственной регистрации прав без личного участия правообладателя». В ведомстве говорят, что этим правом пользуются все больше орловцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество тех, кто запретил сделки, выросло вдвое.

«Напомним, что такое заявление может подать каждый правообладатель недвижимости, — говорят в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. — В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись, которая служит основанием для возврата без рассмотрения документов, представленных иными лицами даже при наличии у последних доверенности».

Запрет необходим, прежде всего, для того, чтобы обезопасить себя от возможных действий аферистов. Как говорят специалисты, наличие в ЕГРН установленного запрета автоматически защищает владельца недвижимости от мошеннических действий злоумышленников, ведь никто, кроме собственника, не сможет подать заявление и заключить сделку по переходу права. Для этого обязательно потребуется личное присутствие и участие собственника недвижимости.

«С начала этого года у орловцев появилась возможность дистанционно подать такое заявление, — добавили в региональном Управлении Росреестра. — Для этого потребуется учетная запись на портале госуслуг и квалифицированная электронная подпись, получить которую можно бесплатно в мобильном приложении «Госключ».

ИА «Орелград»