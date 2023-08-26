В Орле пройдет выставка «Терроризм: необъявленная война»

Мероприятие будет приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. Бунина, с 28 августа по 11 сентября 2023 года в зале периодики будет работать выставка «Терроризм: необъявленная война». Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, в день памятной трагедии Беслане, Северная Осетия, где террористы захватили школу. Тогда погибли более 350 человек, что составило около 1 процента населения города… День солидарности в борьбе с терроризмом был официально установлен федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» в 2005 году.

«С тех пор в этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников правоохранительных органов, которые отдали жизни во время выполнения служебного долга, — говорят организаторы выставки. — В нашей стране за последние десятилетия произошло большое количество террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно назвать трагические события, произошедшие в Беслане, когда погибло множество детей».

Экспозицию, которая будет представлена вниманию посетителей, в областной библиотеке имени Бунина называют вкладом сотрудников учреждения в борьбу с терроризмом. Основная цель мероприятия — привлечь как можно больше пользователей библиотеки к этой проблеме, чтобы не осталось равнодушных к трагедии, обрушившейся на современное человеческое сообщество.

«Терроризм – это явление многоаспектное, — говорят в библиотеке. — Печатные издания, представленные на выставке, посвящены различным его особенностям и проявлениям. Заинтересованный читатель найдет на страницах газетно-журнальных изданий материалы, посвященные истории, психологическим основам, национально-этнической, политической и финансовой составляющей терроризма».

Отдельный раздел будет посвящен самым страшным и беспощадным событиям истории террористических актов. Это своеобразная дань памяти, тем, кто стал их жертвами. Беслан, Москва, Санкт- Петербург, Буденновск… Представленные на выставке газеты — «Красная звезда» и «Российская газета» — проинформируют посетителей о возросших рисках терактов на фоне специальной военной операции, а также о слаженной работе различных ведомств и служб при их предотвращении.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»