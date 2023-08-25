Под Орлом реконструируют древний храм

25.8.2023 | 18:30 История, Культура, Новости

Работы ведутся на куполе церкви.

Фото: газета «Земля родная»

Речь идёт о православном храме иконы Божией Матери «Знамение». Он находится в селе Знаменском (центре Знаменского района).

Точный возраст именно этой, каменной постройки неизвестен. Однако первые упоминания о храме с таким названием относятся к 1749-му году. В эпоху советской власти церковь была закрыта и использовалась не по назначению, а в начале нулевых годов её вернули верующим.

Как пишет районная газета «Земля родная», сейчас в храме начали приводить в порядок маковку. Работы стартовали по инициативе настоятеля Знаменского прихода иерея Андрея Сорокина и ведутся «при помощи благодетелей». Планируется завершить реконструкцию в кратчайшие сроки.

Купол покроют нитридом титана – это позволит маковке храма сиять подобно золоту. «Этому материалу не страшны никакие погодные условия. Срок его службы может достигать 100 лет», — рассказал Андрей Сорокин. Сейчас мастера вручную убирают старое покрытие и устанавливают новое.

ИА «Орелград»


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