У зоопарка «Орловского полесья» появилось название

25.8.2023 | 18:15 Новости, Общество

Теперь он будет называться «Лесная сказка».

Фото: vk.com/hppark

Такое название Хотынецкому зоовольерному комплексу выбрали по итогам открытого конкурса, проходившего в соцсетях. Орловцы могли проголосовать за один из вариантов, а также предложить свои.

В итоге голосовании приняли участие 179 человек, из которых абсолютное большиство (118) отдали свои голосв именно за «Лесную сказку».

Участники конкурса получат по одному бесплатному приглашению на бесплатное посещение зоовольерного комплекса.

Напомним, что он создан в 1996-м году. Изначально планировалось содержать в нём только виды животных, характерных для «Полесья». Однако затем в комплексе появились и экзотические для наших широт обитатели – например, страусы и львы.

ИА «Орелград»


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