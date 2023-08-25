В Ливнах диспансеризацию перенесли прямо на производство

Новый проект позволит работодателям не предоставлять работникам законный выходной.

В Ливнах стартовал проект «Добро на предприятие». Первым предприятием, ставшим его участником, было выбрано АО «Промприбор». Об этом на совещании в администрации города Ливны рассказал заместитель главного врача по поликлинической работе Ливенской ЦРБ Андрей Ивашов. Краткий отчет о его выступлении обнародован на сайте мэрии. Сообщается, что теперь ливенцы могут пройти диспансеризацию без отрыва от производства, поскольку непосредственно в организациях ее позволяют проводить выездные комплексы.

«На законодательном уровне прописано, что сотруднику обязаны предоставить для диспансеризации оплачиваемый день, но не все предприятия готовы сделать это, — пояснил Андрей Ивашов. — Да и сами люди подчас объективно не могут выпасть из рабочего процесса даже на сутки. Осмотр непосредственно на предприятии станет отличным выходом из положения, особенно там, где реализуются корпоративные программы по сохранению здоровья».

По мнению спикера, новый формат удобен как работникам, так и работодателю. К тому же глава города Ливны уже поручил «организовать совещание руководителей организаций всех форм собственности с целью оказания содействия в максимально полном охвате ливенцев диспансеризацией и профилактических осмотров в рамках национального проекта «Здравоохранение». Напомним, что основная цель диспансеризации — выявление хронических, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

«В рамках диспансеризации ливенцы пройдут флюорографию, определят свой индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови, сделают кардиограмму, измерят артериальное и внутриглазное давление, пообщаются с терапевтом. Женщины дополнительно обследуются на маммографе и у гинеколога», — подытожил Андрей Ивашов.

ИА «Орелград»