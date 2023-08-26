Для выборов губернатора напечатают полмиллиона бюллетеней

Изготовление бюллетеней и их доставка на места будут охраняться.

Избирательная комиссия Орловской области постановила изготовить 556 600 избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Напомним, выборы назначены на 10 сентября 2023 года, но голосование будет проводиться и 8 и 9 сентября. Изготовленные бюллетени будут распределены по территориальным избирательным комиссиям. Также утверждены две формы бюллетеней. Одни предназначены для голосования на выборах губернатора без использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а другие — с использованием таких комплексов.

В участковые избирательные комиссии бюллетени должны быть переданы не позднее 6 сентября. Также облизбирком создал рабочую группу по контролю за изготовлением, передачей и доставкой избирательных бюллетеней. Изготавливаются они исключительно по распоряжению Избирательной комиссии Орловской области. Доставка до ТИК осуществляется спецорганизацией, из ТИК в участковые избирательные комиссии — избирательными комиссиями самостоятельно. Финансирование расходов, связанных с закупкой услуг по изготовлению бюллетеней, а также по их доставке в соответствующие избирательные комиссии, производится за счет средств областного бюджета, выделенных соответствующим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов губернатора.

Избирательная комиссия региона обязана не позднее, чем за два дня до получения ею бюллетеней от полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней и уничтожения лишних экземпляров (при их выявлении). При процедуре вправе присутствовать любой член облизбиркома и любой кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень, либо представитель такого кандидата. При этом каждый из перечисленных граждан вправе подписать составляемые акты. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность присутствовать при передаче и уничтожении бюллетеней не только им, но и представителям средств массовой информации.

При получении бюллетеней в ТИК проверяется целостность упаковки, соответствие фактического количества пачек и бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в акте. При передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются время и дата его составления и количество передаваемых бюллетеней. В данном случае производится обязательный поштучный пересчет и выбраковка. Выбракованные бюллетени, при их выявлении, уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт. Если после поштучного пересчета будет установлено, что количество полученных бюллетеней превышает количество бюллетеней, указанных в соответствующих актах, лишние незамедлительно передаются в ТИК по акту с указанием их точного количества. Акт составляется и в случае, если бюллетеней окажется меньше, чем должно было быть.

ИА «Орелград»