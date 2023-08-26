Для выборов губернатора напечатают полмиллиона бюллетеней

26.8.2023 | 11:00 Новости, Общество, Политика

Изготовление бюллетеней и их доставка на места будут охраняться.

Фото: ИА «Орелград»

Избирательная комиссия Орловской области постановила изготовить 556 600 избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Напомним, выборы назначены на 10 сентября 2023 года, но голосование будет проводиться и 8 и 9 сентября. Изготовленные бюллетени будут распределены по территориальным избирательным комиссиям. Также утверждены две формы бюллетеней. Одни предназначены для голосования на выборах губернатора без использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а другие — с использованием таких комплексов.

В участковые избирательные комиссии бюллетени должны быть переданы не позднее 6 сентября. Также облизбирком создал рабочую группу по контролю за изготовлением, передачей и доставкой избирательных бюллетеней. Изготавливаются они исключительно по распоряжению Избирательной комиссии Орловской области. Доставка до ТИК осуществляется спецорганизацией, из ТИК в участковые избирательные комиссии — избирательными комиссиями самостоятельно. Финансирование расходов, связанных с закупкой услуг по изготовлению бюллетеней, а также по их доставке в соответствующие избирательные комиссии, производится за счет средств областного бюджета, выделенных соответствующим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов губернатора.

Избирательная комиссия региона обязана не позднее, чем за два дня до получения ею бюллетеней от полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней и уничтожения лишних экземпляров (при их выявлении). При процедуре вправе присутствовать любой член облизбиркома и любой кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень, либо представитель такого кандидата. При этом каждый из перечисленных граждан вправе подписать составляемые акты. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность присутствовать при передаче и уничтожении бюллетеней не только им, но и представителям средств массовой информации.

При получении бюллетеней в ТИК проверяется целостность упаковки, соответствие фактического количества пачек и бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в акте. При передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются время и дата его составления и количество передаваемых бюллетеней. В данном случае производится обязательный поштучный пересчет и выбраковка. Выбракованные бюллетени, при их выявлении, уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт. Если после поштучного пересчета будет установлено, что количество полученных бюллетеней превышает количество бюллетеней, указанных в соответствующих актах, лишние незамедлительно передаются в ТИК по акту с указанием их точного количества. Акт составляется и в случае, если бюллетеней окажется меньше, чем должно было быть.

ИА «Орелград»


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