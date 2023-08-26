Орловский бизнес снизил оборот

Коммерческая деятельность организаций региона сбавила темпы развития.

В январе-июне 2023 года общий оборот организаций Орловской области сложился в сумме 320,9 миллиарда рублей, что на 2,1 процента меньше (в действующих ценах), чем в соответствующем периоде 2022 года. Такие сведения представил Орелстат. В ведомстве пояснили, что данные по указанному показателю представляют собой совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают их коммерческую деятельность.

В это понятие включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров. При этом не учитываются налог на добавленную стоимость, акцизы и другие аналогичные обязательные платежи. Добавим, что индекс промышленного производства в январе-июне 2023 года к соответствующему периоду прошлого года в регионе составил 95,9 процента.

Что касается работы отдельных отраслей, то некоторые из них сумели значительно нарастить показатели своей работы. Например, оборот гостиниц и предприятий общественного питания за отчетный период времени составил 1,76 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он вырос на 38,3 процента. Оборот в сфере транспортировки и хранения составил 9,4 миллиарда рублей, превзойдя прошлогодний результат на 37,8 процента. В числе лидеров оказалась и сфера добычи полезных ископаемых. Она нарастила оборот на 33,1 процента, до 211 миллионов рублей.

В то же время ряд других отраслей серьезно минусуют. Например, более 29,14 миллиарда рублей в январе-июне 2023 года составил оборот организаций сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Однако по сравнению с предыдущим годом он снизился на 16,4 процента. Сфера водоснабжения и утилизации отходов не дотянула до прошлогоднего показателя 22,3 процента, а обрабатывающие производств ушли в минус на 8,8 процента. В числе аутсайдеров также оказалась сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений, оборот которой уступает прошлогоднему показателю на 7,5 процента.

ИА «Орелград»