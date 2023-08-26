Производство судов-вездеходов стало приоритетом для Орла

Областные власти составили перечень перспективных направлений для инвесторов.

Как уже рассказывал «Орелград», областные власти актуализировали и утвердили в новой редакции Инвестиционную стратегию Орловской области. Действие документа рассчитано на период до 2030 года. Из него следует, что Орловская область в настоящий момент «стоит на пути перехода из традиционного периферийного субъекта Российской Федерации в развитую индустриальную территорию с диверсифицированной отраслевой структурой». Более того, Орловская область в соответствии с утвержденной стратегией проводит политику диверсификации экономики.

Так это или нет, могут дискутировать специалисты. Мы же отметим, что стратегия содержит перечень перспективных направлений инвестиционного развития региона. Он был составлен, «учитывая современные тенденции, лучшие практики, потребности и потенциал Орловской области». Выглядит список довольно любопытно. Например, под первым номером в него включена межотраслевая кооперация, которая предусматривает производство упаковочной продукции, музыкальных инструментов и керамической сантехники. На втором месте стоит пищевая и перерабатывающая промышленность. Конкретно в данном случае речь идет о производстве сладостей «без сахара», безалкогольных напитков и высокобелковой муки. Замыкает тройку приоритетов легкая промышленность: фабрика детских экоигрушек, производство спецодежды и униформы для военнослужащих и фабрика по производству матрасов.

Далее следуют сельское хозяйство (строительство ягодной фермы и молочно-товарной фермы, производство семян сои и пшеницы), логистика (строительство мультимодального логистического центра в формате «грузовая деревня»), фармацевтика (производство шприцев, канюлей и биологически активных добавок, реализация инвестиционных проектов по борьбе с онкологическими заболеваниями), приборостроение и электроника (производство теплонагревательных элементов, светодиодов, логистических контроллеров и коммутационного оборудования), строительство (производство меловых наполнителей и суперконцентрированных красителей, штукатурки и огнеупорного кирпича).

Попали в список и машиностроение, металлургия и металлообработка (производство техники специального назначения, производство амфибийных судов-вездеходов), деятельность в области информации, информационных технологий и связи (создание центров обработки данных), а также альтернативная энергетика. Добавим, что для реализации приоритетных направлений инвестиционного развития в Орловской области создана «инвестиционная витрина». Она «сформирована из готовых инвестиционных предложений по перспективным направлениям экономического развития Орловской области, включающих в себя финансовое обоснование проекта, сырьевую базу, анализ отрасли и возможные меры государственной поддержки инвестиционного проекта».

ИА «Орелград»