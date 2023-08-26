Инструкторы «Бригады Катукова» проводят занятия с дружинниками шести районов

На учебном полигоне под Орлом 26 августа собрались более 150 человек.

Опытные инструкторы — бойцы, принимавшие участие в СВО, специалисты из силовых структур — делятся навыками экстренной медицинской помощи и владения различными типами оружия, азами управления БПЛА и ориентирования на местности, настраивают на слаженную работу в команде.

Также занятия посетили депутаты Орловского облсовета, горсовета, чиновники. Они отметили профессиональный подход к делу, увлеченность дружинников, компетентность инструкторов. Спикер облсовета подчеркнул, что передаваемые знания ни в одном учебнике не найти. Это реальный опыт и реально спасенные жизни.

«Такие занятия могут стать прекрасной базой знаний как для дружинников, так и для тех, кто примет для себя решение служить по контракту», — цитирует Леонида Музалевского пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»