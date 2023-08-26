Орловцы получили консультации прямо на дачах

Тематические рейды по дачам и садам провели сотрудники Росреестра.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области, специалисты ведомства провели выездные тематические консультации для дачников и садоводов. Цель таких мероприятий заключается, прежде всего, в профилактике возможных нарушений требований земельного законодательства. Эксперты в указанной сфере сами посетили дачников и рассказали им о том, как не допустить нарушений при использовании земельного участка.

«В современных условиях, когда действуют ограничения на проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, приоритетным направлением являются профилактические мероприятия, — так прокомментировала тематические выезды Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области. – Их цель — стимулирование добросовестного соблюдения землепользователями обязательных требований действующего законодательства, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям».

Ранее Территориальное управление Россельхознадзора сообщило об активной работе по «пресечению совершения хозяйствующими субъектами нарушений природоохранного законодательства». Она тоже направлена на профилактику совершения административных правонарушений. Так, в первой половине 2023 года сотрудниками указанного ведомства с хозяйствующими субъектами, в целях разъяснения требований земельного законодательства, было проведено 748 консультирований, из которых 358 были проведены в Орловской области, а 390 – в Курской.

Кроме того, на Орловщине состоялось 18 профилактических визитов. По результатам проведенных мероприятий ведомство направило владельцам и пользователям земли 241 предостережение. Для сравнения, в Курской области за первое полугодие 2023 года было направлено 337 предостережений о соблюдении обязательных требований. «Вышеуказанные меры позволяют существенно снизить риск совершения хозяйствующими субъектами административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия», — констатируют в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»