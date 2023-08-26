В Орле в 5 раз выросло число получателей «долговых сообщений»

Налоговики отмечают рост популярности собственной услуги.

В Орловской области продолжает стремительно набирать популярность услуга налоговой службы. Заключается она в информировании граждан, предпринимателей и юридических лиц о существующей у них задолженности. Как уже рассказывал «Орелград», получать такие сообщения можно посредством смс-рассылки или по электронной почте. Дело это добровольное – без официального согласия абоненту долговые письма присылать не будут.

«По состоянию на 1 августа 2023 года почти 30 тысяч налогоплательщиков Орловской области пользуются услугой по информированию о наличии задолженности посредством смс или сообщений на электронную почту, — следует из информации пресс-службы регионального управления ФНС России. — По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество пользователей выросло в 5,2 раза. Для того чтобы подписаться на рассылку от налогового органа налогоплательщику нужно дать свое согласие, заполнив документ установленного образца».

Дать свое согласие также можно несколькими способами. Все они довольно простые. Например, достаточно лично обратиться в налоговую инспекцию, где специалисты и помогут, и подскажут, как все оформить. Кстати, сделать это возможно им через своего официального представителя. Кроме того, согласие на получение «долговых писем» можно направить налоговикам по почте или через личный кабинет налогоплательщика, которым уже многие орловцы обзавелись на сайте налоговой службы.

«Подать согласие можно в независимости от наличия у налогоплательщика задолженности на текущую дату, — подчеркнули налоговики. — Один раз в квартал налоговая служба напомнит о задолженности (при ее наличии), направив смс на телефонный номер или сообщение на адрес электронной почты. Информирование о задолженности в форме смс-сообщения осуществляется с короткого номера «Nalog.ru» с текстом: «Налоговая задолженность с указанием суммы».

Кроме того, в смс-сообщении указывается ссылка для перехода на страницу, где можно получить более подробную информацию. Удобство заключается и в том, что погасить задолженность можно сразу после получения сообщения. Для этого тоже предусмотрено несколько простых способов. Например, оплатить долги можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также через отделения банков и их терминалы.

ИА «Орелград»