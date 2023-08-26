Под Орлом для чиновников ввели правила информирования граждан

«Оптимизация процесса информирования» проводится в Ливенском районе.

В Орловской области местные власти приняли постановление «Об информировании жителей о проводимых мероприятиях на территории Ливенского района». Как следует из преамбулы документа, принят он в целях реализации проекта «Оптимизация процесса информирования о проводимых мероприятиях на территории Ливенского района». Новые правила регламентируют соответствующую процедуру. Они гласят, что информирование жителей о проводимых мероприятиях осуществляется посредством размещения информационного материала на официальном сайте администрации Ливенского района, на ее страницах в социальных сетях и телеграм-канале.

Происходить это должно по мере необходимости, но не позднее, чем за два дня до начала мероприятия. Неожиданностью для чиновников это быть не должно, поскольку постановлением предусмотрено утверждение годового плана значимых мероприятий. Составляться он будет местным управлением организационной, контрольной и кадровой работы на основании предложений отраслевых органов и структурных подразделений администрации Ливенского района, заверенных подписью и печатью.

«Годовой план составляется на каждый следующий календарный год в конце текущего года, — говорится в документе. — Управлением организационной, контрольной и кадровой работы постоянно проводится мониторинг годового плана в целях своевременного информирования жителей о проводимых мероприятиях на территории Ливенского района».

План должен актуализироваться ежеквартально. Структурные подразделения администрации вправе самостоятельно по мере необходимости направлять в управление организационной, контрольной и кадровой работы информацию об изменениях, но не позднее, чем за 10 дней до проведения мероприятия. Правила гласят, что информационный материал должен содержать понятный любому заголовок, а также сведения о дате, времени и месте проведения мероприятия, его программе. Интересно, что «подготовленный информационный материал согласовывается с главой района лично или с помощью мессенджера Телеграм».

«Подготовленный и согласованный информационный материал направляется в МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» для размещения на официальном сайте администрации Ливенского района и ответственному специалисту управления организационной, контрольной и кадровой работы администрации Ливенского района для опубликования в социальных сетях и телеграмм канале администрации Ливенского района посредством электронной почты», — говорится в документе.

ИА «Орелград»