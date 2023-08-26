«Летние кафе» в Орле начнут размещать с середины октября

За право работы нестационарных кафе предпринимателям придется заплатить.

Администрация города Орла издала извещение о размещении летних кафе в период с 16 октября 2023 года по 14 апреля 2024 года. Речь в документе идет о праве работы нестационарных кафе на территории, примыкающей к стационарным объектам общественного питания. Ранее городские власти утвердили графические схемы размещения таких объектов. В изведении адресно указаны торговые места, их специализация, а также плата, которую владельцы таких заведений должны будут внести в муниципальную казну.

География мест для размещения нестационарных кафе представлена довольно широко. Немало таких мест отведено на улицах Ленина и Тургенева, имеется площадка под нестационарное кафе на улице Московской, на остановке общественного транспорта «Кинотеатр «Родина» и др. Торговать в таких заведениях разрешено кулинарными и кондитерскими изделиями, мороженым и безалкогольными напитками. Разброс цен для владельцев кафе тоже оказался значительным. Стоимость права размещения нестационарного объекта зависит от его площади и адреса, варьируется она от 2,9 до 54,7 тысячи рублей.

Уполномоченным органом по заключению договоров на размещение нестационарных кафе является управление экономического развития администрации города Орла. Оно уже начало принимать заявления и пакеты приложенных к ним документов. Поступившие заявления будут зарегистрированы в специальном журнале и рассмотрены на заседании комиссии по размещению нестационарных торговых объектов в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема заявок, а это — 15 сентября.

Заявителю отказывается в приеме заявки в случае отсутствия приложений или несоответствия требованиям информационного сообщения мэрии. Заявки, поданные раньше или позже указанного в извещении времени, не принимаются. К заявлению следует приложить согласованный эскиз, дизайн-проект внешнего вида нестационарного кафе, с даты согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло не более 5 лет; согласованный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ассортиментный перечень реализуемых товаров; платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств, равных цене размещения нестационарного объекта.

ИА «Орелград»