В Орловской области на присяжных потратят 8 миллионов

Областные власти увеличили объемы финансирования целевой подпрограммы.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило паспорт подпрограммы «Реализация полномочий в рамках Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Поясним, что она входит в состав государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области», принятой в 2019 года и рассчитанной на период по 2025 год включительно.

Актуализированная подпрограмма призвана на 100 процентов обеспечить необходимое для работы каждого соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории Орловской области и включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели. Составление и актуализация общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для работы федеральных судов общей юрисдикции находится в ведении администрации губернатора и правительства Орловской области.

Она же распределяет по муниципальным образованиям субвенции на мероприятия по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели. Кстати, средства поступают из федерального бюджета. Изначально подпрограмма предусматривала финансирование в общем объеме 6,141 миллиона рублей. Однако когда она версталась, финансирование на 2023-2025 годы вообще не планировалось, так как еще не было проекта федерального бюджета на указанные годы.

И вот теперь правительство Орловской области увеличило объем финансирования указанной подпрограммы до 8,636 миллиона рублей, в том числе по годам: 2023 год – 2,09 миллиона рублей, 2024 год – 170,7 тысячи рублей и 2025 год – 151,5 тысячи рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Кстати, по данным Орловского областного суда, в первом полугодии 2023 года районными судами Орловской области было рассмотрено два уголовных дела в отношении двух человек с участием присяжных заседателей. Для сравнения, в аналогичном периоде 2022 года в такой форме судопроизводства было рассмотрено три уголовных дела в отношении трех человек, в первом полугодии 2021 года – одно дело в отношении одного лица.

ИА «Орелград»