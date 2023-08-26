В Орловской области растет число обанкротившихся граждан

Прирост статистики по банкротству физических и юридических лиц подметили в суде.

В Орловской области наблюдается рост числа дел о банкротстве физических и юридических лиц. Такая информация прозвучала на заседании круглого стола, которое прошло в областном суде с участием прессы. Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, которая приводит краткий отчет с мероприятия, тенденция к росту поданных заявлений о несостоятельности наблюдается в регионе ежегодно. Причем особенно актуальной эта тема стала для простых граждан.

«Так, если в 2021 году на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области поступило 1021 заявление о банкротстве, из которых 858 – о несостоятельности физических лиц, в 2022 году – 1225 заявлений, в том числе 1157 – граждан, то за первое полугодие 2023 года уже поступило 853 заявления, из которых 798 – о банкротстве граждан, — говорится в информации пресс-службы Орловского облсуда. — Прирост составляет 61 процент по сравнению с первым полугодием 2022 года (530 заявлений) и 82 процента по сравнению с первым полугодием 2021 года (469 заявлений)».

Специалист признают, что остановить рост количества дел о банкротстве физических лиц на данный момент практически невозможно. Свою роль в этом играю многочисленные микрофинансовые организации, предлагающие «быстрые» кредиты. Как говорят в суде, по некоторым делам о банкротстве граждан количество кредитных организаций превышает 20. Кроме того, широко рекламируются некие услуги по списанию долгов, которые также способны привести гражданина к банкротству.

«Но законодательство не стоит на месте, — было отмечено на мероприятии. — Так, с 01.07.2023 вступили в силу изменения в Закон о потребительском кредитовании. Процентная ставка по договору теперь не может превышать 0,8 процента в день, ранее лимит составлял 1 процент. Также действует еще ряд других ограничений: для договоров на срок не более года — запрет начислений после того, как их сумма достигнет 130 процентов кредита (прежний потолок – 150 процентов), полная стоимость кредита или займа на момент заключения договора теперь ограничена 292 процентами годовых вместо прежних 365 процентов».

ИА «Орелград»