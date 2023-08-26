В Орловской области выросли потери воды

Ежегодно такие потери исчисляются миллионами кубометров.

Областные власти проанализировали основные показатели водопотребления и водоотведения Орловской области за период с 2018 по 2022 годы. Среди прочих цифр обращают на себя внимание данные о потерях воды. Они, судя по отчетности, ежегодно растут и в процентном отношении составляют весьма тревожные показатели. Так, по данным федерального статистического наблюдения, в Орловской области забор пресной воды из водных объектов составил в 2018 году 82,37 миллиона кубометров, в 2019 году — 74,35, в 2020 году — 73,68, в 2021 году — 73,23 и в 2022 году — 74,23 миллиона кубометров.

Потери воды при транспортировке составили: в 2018 году — 6,44 миллиона кубометров, в 2019 году — 4,4, в 2020 году — 6,14, в 2021 году — 6,22 и в 2022 году — 8,06 миллиона кубометров. Среди причин немалую роль играет износ водопроводных сетей. В целом водный фонд в Орловской области традиционно используется практически во всех отраслях экономики не только для питьевого водоснабжения, но и для энергетики, промышленности, сельскохозяйственного производства, коммунального и рыбного хозяйств. Используется он и для орошения, наполнения хозяйственно-бытовых и противопожарных прудов, в садоводческих товариществах и фермерских хозяйствах, объектах рекреации и т.д.

«Источником покрытия потребности в воде на территории Орловской области являются поверхностные и подземные водные объекты, — говорится в докладе правительства региона. — Основным и единственным источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Для водоснабжения промышленных предприятий широко используется поверхностный сток, среднемноголетний объем которого равен 4,78 кубических километров».

На начало 2023 года в регионе был зарегистрирован 31 водопользователь, осуществляющий добычу воды на основании договора водопользования. Все они ведут учет объема забираемых водных ресурсов при помощи специальных средств измерения расходов (уровней) воды, которые установлены на водозаборных сооружениях. Кстати, в 2022 году в регионе было заключено 15 договоров водопользования для забора водных ресурсов из водных объектов. По данным федеральной статистической отчетности, за 2022 год суммарный объем забора воды из поверхностных водных объектов Орловской области составил 74,23 миллиона кубометров, но общий объем использованной пресной воды из-за потерь при ее транспортировке составил 66,18 миллиона кубометров.

ИА «Орелград»