Названы условия введения особого режима под Орлом

27.8.2023 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Свою нормативную базу обновили власти Орловского округа.

Фото: ИА «Орелград»

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение о введении особого противопожарного режима на подведомственной территории. Как правило, такой режим вводится в районах и регионе в целом, когда в лесах повышается класс пожарной опасности. Происходит это обычно летом при значительном повышении температуры атмосферного воздуха. Такая причина содержится в перечне, утвержденном окружными властями. Но есть и другие причины.

В частности, основанием для принятия решения о введении особого противопожарного режима может послужить крушение или авария транспортного средства, перевозящего легковоспламеняющиеся жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более. Другой причиной может стать порыв магистрального нефте- или газопровода. В список также включены аварии на складах нефтепродуктов, крупные лесные пожары на площади 25 га и более, аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых домах на двое и более суток.

Основанием может стать и мотивированное предложение главного государственного инспектора Орловской области по пожарному надзору. Особый противопожарный режим может вводиться как на всей территории Орловского муниципального округа, так и на ее части, в пределах границ двух и более населенных пунктов. В постановлении местных властей обязательно должны быть указаны причины введения особого режима и границы, в пределах которых он вводится. Кроме того, решением чиновников вводятся дополнительные ограничения, например, запрет на посещение лесов и др.

ИА «Орелград»


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