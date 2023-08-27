Десятки тысяч орловцев отказались от старых трудовых книжек

Жители региона постепенно переходят на электронный формат.

В Орловской области на электронную трудовую книжку (ЭТК) с начала запуска проекта перешли уже 33 969 жителей региона. Такие данные озвучили в региональном отделении Социального фонда России. Напомним, процесс перевода традиционных бумажных документов в цифровой формат стартовал в нашей стране в 2020 году. Он проводится добровольно – работники сами вправе выбирать, какой книжкой им пользоваться. По данным Фонда, непосредственно в этом году от старого формата отказались 4882 жителя региона.

И это количество может вырасти, поскольку орловцы, сохранившие пока бумажный формат, в любой момент могут перейти на его цифровой аналог. Что касается тех трех с лишним десятков граждан, которые уже перешли на ЭТК, то на руки им были выданы их прежние бумажные трудовые книжки. Выбрасывать их не стоит, поскольку такие книжки остаются официальным документом, подтверждающим стаж за периоды до введения электронных книжек.

«Преимуществ у ЭТК несколько, — говорят в Орловском отделении Социального фонда России. — В первую очередь, это минимизация риска, что трудовые сведения будут потеряны, а также значительное уменьшение ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. Другой плюс ЭТК отмечают работающие дистанционно. Без обращения в отдел кадров, а он может быть территориально расположен и в другом городе, можно устроиться на работу или получить за считанные минуты сведения о трудовой деятельности на портале «Госуслуги».

Как пояснили в ведомстве, алгоритм действий в этом случае выглядит следующим образом: информация заверяется электронной цифровой подписью, она действительна по месту предъявления. В числе плюсов специалисты отмечают и то, что благодаря цифровому формату у обладателя такой книжки имеется постоянный доступ к данным о своей трудовой деятельности, что позволяет контролировать полноту отражения сведений на индивидуальном лицевом счете.

ИА «Орелград»