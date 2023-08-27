В Орловской области продолжается отток населения

Положительное сальдо имеет только международная миграция.

В Орловской области в январе-июне 2023 года сложилось отрицательное сальдо миграции. По сравнению с январем-маем ситуация почти не изменилась – специалисты фиксируют продолжающийся отток населения из региона. Краткий отчет с основными цифрами представил Орелстат, а базируется статистика на данных Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. В целом миграционная картина складывается следующим образом: за январь-июнь 2023 года в регион прибыло 5249 человек, а выбыло – 5798 человек. Таким образом, отрицательно сальдо миграции, превышение числа убывших над числом прибывших, составило за отчетный период 549 человек.

Для сравнения, по итогам января-мая 2023 года отрицательно сальдо составляло 659 человек, а по итогам января-июня 2022 года оно составляло 1545 человек. Словом, отток населения из региона продолжается, но по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отрицательно сальдо сократилось в 3 раза. Что касается структуры миграции, то ситуация здесь фиксируется разнонаправленная. Так, в январе-июне 2023 года из Орловской области в другие регионы России переехало 5217 человек, а из других регионов на Орловщину за это же время перебрались 4523 человека. То есть, если брать для расчета только переезды в пределах России, то миграционное снижение составило 694 человека. Годом ранее отрицательное сальдо внутренней миграции составляло 1093 человека.

Статистику немного улучшает только международная миграция. Так, в этом году за отчетный период времени в Орловскую область переехали из других стран 726 человек, а отправился жить за рубеж 581 человек. В данном случае сложилось положительно сальдо, то есть превышение числа прибывших над убывшими, в количестве 145 человек. Для сравнения, годом ранее на Орловщину за такой же период времени прибыло 1005 иностранцев, а убыло в другие страны 1457 жителей региона. Иными словами, в 2022 году в январе-июне было зафиксировано отрицательное сальдо международной миграции, составившее тогда 452 человека.

ИА «Орелград»