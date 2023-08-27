Драйвером орловской промышленности стал выпуск мебели

Озвучена динамика промышленного производства в июле 2023 года.

В Орловской области объемы промышленного производства в июле 2023 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на 6,4 процента, однако по сравнению с июнем 2023 года зафиксировано снижение на 2,3 процента. Об этом сообщает Орелстат, проанализировавший оперативные данные. В ведомстве также уточнили, что в целом с начала года индекс промышленного производства по сравнению с январем-июлем 2022 года снизился на 3 процента, составив 97 процентов.

«Основными драйверами роста в июле 2023 года относительно июля 2022 года в обрабатывающем секторе стали отрасли, связанные с выпуском: мебели – в 3,2 раза; металлургии – плюс 60,5 процента; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – плюс 51,9 процента; напитков – плюс 43,2 процента; компьютеров, электронных и оптических изделий – плюс 28 процентов; резиновых и пластмассовых изделий – плюс 17,1 процента; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – плюс 14,5 процента», — перечисляет Орелстат.

Однако имеются и отрасли, значительно снизившие объемы производства в июле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. К их числу статистики отнесли, например, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – показатель в этой сфере сократился на 35,3 процента. Кстати, если не брать в расчет упомянутое выше производство мебели, то обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, а также производство изделий из соломки и материалов для плетения сократило показатели своей работы на 22,9 процента. Кроме того, на 18,5 процента снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 15,8 процента — изготовление прочей неметаллической минеральной продукции.

В Орелстате также подметили, что три сектора промышленного производства в июле продемонстрировали положительную динамику. Однако если брать период с начала года, то есть семь месяцев, то по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прежних показателей они не достигли. В разрезе отраслей цифры выглядят так: добыча полезных ископаемых относительно июля 2022 года выросла на 35,9 процента, сократилась на 6,2 процента относительно января-июля 2022 года; обрабатывающие отрасли показали результаты плюс 7,2 и минус 2,8 процента соответственно; энергетический сектор – плюс 1,4 и минус 0,1 процента. Отрицательную динамику продолжают демонстрировать отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 5,1 и минус 20,1 процента соответственно.

ИА «Орелград»