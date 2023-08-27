На выборах губернатора используют новые ассистивные технологии

Облизбирком рассказал об обеспечении избирательных прав инвалидов.

В текущем году в Орловской области на избирательных участках будут использоваться новые ассистивные технологии для обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. Об этом сообщила региональная Избирательная комиссия. В числе новинок называется применение QR-кода с аудиоинформатором о кандидатах на выборах губернатора, лупы с лед-подсветкой, а также информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, и трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней слабовидящими избирателями.

Напомним, что выборы губернатора Орловской области назначены на 10 сентября 2023 года. Голосование также пройдет 8 и 9 сентября. Председатель Избирательной комиссии Лилия Пиняева отметила, что в регионе накопился большой опыт успешной работы по обеспечению избирательных прав инвалидов. На страницах «Вестника Центральной избирательной комиссии РФ» она подробно рассказала о создании на выборах доступной окружающей и информационной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и «всесторонней поддержке со стороны надежных партнеров, ставших за многие годы для организаторов выборов единомышленниками».

Лилия Пиняева отметила, что эта работа организуется в соответствии с международно-правовыми актами и регулируется Конституцией, федеральными и областными законами, а также рекомендациями ЦИК России. «Исполняя в полном объеме обязательные правовые предписания, избирательные комиссии всех уровней находятся в постоянном поиске новых форм взаимодействия с региональными общественными организациями инвалидов», — добавила она.

Также Лилия Пиняева напомнила о том, что в феврале 2013 года при облизбиркоме была создана рабочая группа по взаимодействию с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов. В центре ее внимания находятся вопросы обеспечения помещений для спецкабинами для голосования колясочников и трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней слабовидящими избирателями, а также средствами оптической коррекции, в том числе лупами с более высоким разрешением, информационными материалами, выполненными шрифтом Брайля и крупным шрифтом. Также рабочая группа занимается вопросами определения мест компактного проживания инвалидов и избирательных участков, на которые необходимо привлекать волонтеров и сурдопереводчиков.

ИА «Орелград»