Мценские школы обезопасили к новому учебному году

В учреждениях образования появились системы контроля и тревожные кнопки.

В Мценске в преддверии старта нового учебного года в каждой образовательной организации утвердили паспорта безопасности и планы антитеррористической защищенности объектов. Паспорта были согласованы с Управлением ФСБ России по Орловской области, ФГКУ «УВО ВНГ России по Орловской области», ОНД и ПР по городу Мценску и Мценскому району. Территории всех образовательных организаций имеют ограждения, исключающие несанкционированный доступ. Об этом говорится в отчете администрации города Мценска, принятом к сведению местным парламентом.

«Во всех образовательных организациях в рамках антитеррористической безопасности ведется пропускной режим, — утверждается в документе. — МБОУ «Лицей № 5», «Средняя школа № 4», «Средняя школа № 1», «Средняя школа № 9» и «Средняя школа № 7» заключены договора с ЧОП «Шторм-1» на обеспечение охраны с 1 сентября 2023 года».

Система контроля управления доступом установлена в средней школе № 9 и в детсадах №№ 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Также чиновники сообщают, что все образовательные организации оснащены кнопкой тревожной сигнализации. Система видеонаблюдения имеется во всех школах и почти во всех дошкольных образовательных организациях. Исключение составляют детские сады №№ 6 и 7. Из отчета следует, что во всех организациях в течение прошлого учебного года, а также в преддверии нового учебного года было проведено техническое обслуживание установленных ранее автоматических пожарных сигнализаций.

«Приказами по образовательным организациям назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, прошедшие обучение по пожарному минимуму, — говорится в документе. — Во всех образовательных организациях с работниками проведены инструктажи по пожарной безопасности, ежеквартально проводятся тренировки по пожарной безопасности, ведутся журналы инструктажа по пожарному минимуму и журналы учета первичных средств пожаротушения. В течение летнего периода выполнены испытания средств пожаротушения и приобретены новые огнетушители. На сегодняшний день образовательные организации обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме в соответствии с нормами».

ИА «Орелград»