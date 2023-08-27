В Орле стала востребованной электронная регистрация бизнеса

Три четверти предпринимателей предпочитают подавать документы дистанционно.

В Орловской области бизнес все чаще выбирает электронный способ подачи документов для государственной регистрации. Такую тенденцию подметили в региональном Управлении ФНС России. По данным ведомства, по состоянию на 1 августа 2023 года в регионе более 75 процентов решений о государственной регистрации было вынесено налоговиками по документам, поступившим в электронном виде. Отметим, что выносятся не только положительные решения, но и отказные. В любом случае, дистанционная форма общения начинающим предпринимателям удобна.

«Выбирая электронную регистрацию, предприниматели экономят время и денежные средства, — объясняют в областной налоговой службе. — Эта форма представления документов является самым безопасным и удобным способом. Она исключает личное присутствие заявителя и освобождает его от уплаты государственной пошлины».

Для удобства клиентов был разработан ведомственный сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Он сам формирует бланк заявления и проверяет корректность его заполнения и представленной информации. При необходимости сервис предлагает пользователю исправить допущенные ошибки. Также дистанционно можно выбрать наиболее подходящий налоговый режим и тут же подать заявление о переходе на него. Кроме того, можно выбрать один из множества типовых уставов, если речь идет о регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО).

«При направлении документов через сервис обязательным условием является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи, получить которую можно бесплатно в любом налоговом органе, — говорят в УФНС России по Орловской области. — Кроме того, отправить документы в электронной форме можно через портал государственных услуг, а также через личные кабинеты юридического лица или индивидуального предпринимателя».

В ведомстве добавили, что для максимального удобства регистрации физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя налоговая служба разработала мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Сообщается также, что направить документы в регистрирующий орган с использованием всех преимуществ онлайн-регистрации можно через нотариуса или многофункциональные центры. Ответ с результатами рассмотрения придет по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

ИА «Орелград»