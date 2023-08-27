Мэрия Орла вложит в кладбища 2,6 миллиона рублей

Чиновники ищут подрядчика для содержания городских захоронений.

Администрация Орла выступила организатором закупки на оказание услуг по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений города. В качестве заказчика выступает муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,66 миллиона рублей, средства будут выделены из городской казны. Подрядчик должен строго следовать порядку содержания кладбищ, официально утвержденному властями областной столицы.

В частности, в настоящий момент действуют утвержденные депутатами горсовета в 2018 году «Правила содержания мест погребения на территории города Орла». Согласно им, исполнитель несет ответственность за персонал и соблюдение им правил техники безопасности, он сам обеспечивает своих работников средствами труда. Все услуги должны оказываться в соответствии с требованиями СНиП.

Перечень кладбищ Орла подлежащих уборке, выглядит следующим образом: Наугорское кладбище, Историко-мемориальное кладбище, Троицкое кладбище, Крестительское кладбище, Лужковское кладбище, Афанасьевское кладбище, Иоанно-Богословское кладбище и Лепешкинское кладбище. Перечень воинских захоронений, подлежащих уборке, гораздо шире. В него входят, например, Могила польских революционеров (воинский участок Троицкого кладбища), Братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище), Поклонный крест – братская могила Советских воинов (Наугорское кладбище), Братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес) и другие объекты.

Контракт будет действовать с момента его заключения и по 31 декабря 2023 года. То есть подрядчику придется следовать правилам уборки, установленным как на летний, так и на зимний период. Кстати, содержание кладбищ и воинских захоронений в зимний период включает в себя оказание следующих услуг: уборка территорий, пешеходных дорожек, площадок и других мест общего пользования от снега (при высоте снежного покрова более 10 см); приобретение и доставка песка, посыпка им проездов и пешеходных дорожек (при гололедице); ежедневный сбор и погрузка отходов; уборка общественных туалетов — один раз в месяц.

В летний период подрядчик должен ежедневно подметать проезды и дорожки, очищать урны, вывозить отходы, в том числе остатки растительности, скашивать траву (при высоте травяного покрова свыше 10 см), убирать туалеты. Предлагаемым соискателям проектом контракта также предусмотрена планировка земельных участков под первичные захоронения (грейдирование, засыпка ям и расчистка площадей от мелколесья) на Иоанно-Богословском кладбище на общей площади 15 000 квадратных метров.

Кстати, общая площадь территорий кладбищ, подлежащие уборке от снега и мусора, контрактом установлена в размере 106 538,45 квадратных метров, а площадь кладбищ и воинских захоронений, подлежащих посыпке песком, — в размере 106 568,45 квадратных метра. Кроме того, трава должна быть скошена на общей площади 7289 квадратных метров. Подрядчик обязан ежедневно предоставлять заказчику отчеты о выполненных работах, вести журнал и фотофиксацию производства работ (до начала и после). Все претензии заказчика к качеству оказываемых услуг он обязан устранять в течение 48 часов.

ИА «Орелград»