Орловских семеноводов обяжут работать по новым правилам

Механизм анализа рисков в области семеноводства изменится уже с 1 сентября.

С 1 сентября 2023 года вступят в силу «Правила осуществления анализа рисков в области семеноводства сельскохозяйственных растений». Об этом заинтересованных лиц официально известило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Указанные правила были утверждены еще в феврале 2023 года постановлением правительства РФ № 147. Они определяют порядок проведения анализа рисков, который затронет деятельность юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

«Правила определяют цели, основания и результаты проведения анализа рисков, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Анализ рисков осуществляется с учетом критериев и принципов объективности, адекватности и эффективности применения мер по минимизации рисков в области семеноводства сельскохозяйственных растений и проводится последовательно в четыре этапа».

По результатам проведенного анализа рисков составляется отчет, который публикуется на сайте Россельхознадзора с одновременным направлением уведомления в Министерство сельского хозяйства РФ. Напомним, что анализ рисков стал частью системы риск-ориентированного подхода, на который постепенно переходят все контролирующие органы. Этот подход уже позволил сократить административное давление на бизнес за счет значительного сокращения плановых проверок. Их периодичность зависит от степени риска нарушения закона, который присваивается предприятиям.

К слову, Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за первое полугодие 2023 года в сфере семеноводства было проведено 69 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия. Это были наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездные обследования. Также было проведено 167 иных мероприятий в сфере контроля за экспортом и импортом семян. В частности, при отгрузке на экспорт было проконтролировано 19 партий общей массой 165,08 тонны. Всего за первую половину года сотрудниками ведомства было отобрано 307 проб семян и проведено 1423 исследования. Также был проведен 171 профилактический визит, 557 консультирований и 151 информирование. В рамках профилактических мероприятий за отчетный период времени было объявлено 1591 предостережение.

ИА «Орелград»