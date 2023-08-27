Орловщина заплатит 2,5 миллиона рублей за туристический бренд

Закупку проводит департамент экономического развития.

На портале госзакупок появилось извещение о проведении электронного конкурса на оказание услуг по теме «Брендирование в сфере туризма. 2 этап. Разработка брендбука и инструментов маркетинга туристического бренда Орловской области, в т.ч. инструментов реализации на внутреннем рынке региона и инструментов продвижения на внешний рынок до 2035 года». Организатором является региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, заказчиком – «Туристский информационно-выставочный центр Орловской области».

Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,5 миллиона рублей. Средства поступят из областной казны. Главная задача победителя конкурсного отбора заключается в уточнении стратегических целей развития туризма Орловской области. Для этого ему предстоит «провести глубинные интервью с ключевыми лицами региона (не менее пяти) по стратегическим целям развития туризма на пять и десять лет, а также анализ стратегических документов по развитию туризма региона».

Также исполнитель должен провести анализ целевой аудитории и описание трех ключевых целей: портрет типичного туриста, карта пользовательского опыта и потенциал роста (объем, продолжительность пребывания и стоимость дня). Кроме того, контрактом предусмотрено формирование уникального туристского предложения (УТП) региона. Оно должно содержать описание и утверждение миссии, целей, задач и результатов создания туристического бренда области. Планируется разработка трех вариантов позиционирования с концептуальными предложениями по развитию туристской инфраструктуры и турпродукта Орловщины.

После этого исполнителю предстоит разработать «платформы бренда по выбранному заказчиком варианту позиционирования»: вербальные характеристики бренда (ценность, обещание, слоган, общий tone of voice, релевантные референсы). Следующим шагом станет разработка брендбука, причем исполнитель должен представить не менее трех вариантов визуальной концепции бренда, а также разработать визуальные характеристики бренда (логотип, цветовая палитра, шрифты, фирменные элементы, фотостиль, социальные сети, рекламные носители, концепция мерча).

Также победитель тендера должен будет представить план внедрения бренда на территории Орловской области до 2035 года с его встраиванием в систему управления туризмом региона. Результаты проделанной работы он должен будет представить в виде стратегической сессии, в которой примут участие представители власти, коллективных средств размещения, местных туристических компаний, а также некоммерческих организаций и внешних экспертов в сфере туризма.

ИА «Орелград»