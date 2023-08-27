Сотни орловцев лишились родительских прав

Орловский облсуд озвучил статистику рассмотрения «родительских» дел.

В Орловской области в 2022 году судами было рассмотрено 155 дел о лишении родительских прав. Подавляющее число исков, а именно 142 из них, или 91,6 процента, были удовлетворены. Лишь по 13 исковым заявлениям были вынесены решения об отказе в удовлетворении требований, что составляет 8,4 процента. Такие сведения приведены в информации пресс-службы Орловского областного суда. Согласно статистическим данным, в 2018 году судами Орловской области было удовлетворено 133 из 177 исков о лишении родительских прав, в 2019 году – 151 из 190, в 2020 году – 135 из 159, в 2021 году – 160 из 184. Кстати, судебные акты о лишении родительских прав в соответствии с законом не публикуются в открытом доступе.

«Иски о лишении родительских прав могут предъявлять только лица, определенные в законе (п. 1 ст. 70 СК РФ), — пояснили в облсуде. — К таким лицам относятся: один из родителей, причем независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком; усыновители, опекуны, попечители, приемные родители; прокурор; органы или организации, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, КДН, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) образовательные организации, медицинские организации и т.д.). Также право обратиться в суд с иском о лишении родительских прав есть у ребенка, который достиг возраста 14 лет».

Иски о лишении родительских прав не облагаются государственной пошлиной. Они предъявляются в районный суд по месту жительства родителя-ответчика. Но если заявление содержит еще и требование о взыскании алиментов на ребенка, то истец вправе по своему выбору подать такой иск либо по месту жительства ответчика, либо по своему месту жительства.

Добавим, что орловские суды рассматривают и заявления о восстановлении родительских прав, правда. Их доля невелика. Например, в 2018 году было рассмотрено всего 14 таких исков, удовлетворено из них 12; в 2019 году из 16 исков о восстановлении родительских прав было удовлетворено 11, в 2020 году – из 7 исков удовлетворено 5. В 2021 году суды региона рассмотрели 10 таких заявлений и в 8 случаях удовлетворили их, а в 2022 году было рассмотрено 14 исков о восстановлении родительских прав, по 9 из которых требования были удовлетворены.

«Следует отметить, что лишение родительских прав является крайней, исключительной мерой ответственности родителей, которая применяется судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69 СК РФ, в случаях, когда защитить права и интересы ребенка другим путем невозможно, — говорят в облсуде. — Для применения такой меры ответственности должны быть очень веские основания. В том случае, если суд не устанавливает достаточных оснований для применения такой меры, с учетом характера поведения, личности и других обстоятельств, с учетом интересов ребенка, в удовлетворении исковых требований может быть отказано, а ответчик предупрежден об изменении своего поведения и отношения к воспитанию ребенка».

ИА «Орелград»