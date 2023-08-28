Брянский «БНМ-3» поставит 11 машин для орловских медиков

На электронный аукцион подана только одна заявка.

Цена контракта равна начальной — 16 352 966 рублей 63 копеек. Каждый автомобиль LADA Niva Travel (или эквивалент) обойдется в 1,486 млн рублей. Машины предназначены для Глазуновской, Дмитровской, Должанской, Ливенской, Малоархангельской, Мценскской, Новодеревеньковской, Новосильской, Плещеевской ЦРБ, городской больницы им. С.П. Боткина и Детской поликлиники №3.

В проекте контракта на сайте «Госзакупки» отмечено, что поставка товара осуществляется по 22 января 2024 года. Автомобили предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

По данным kartoteka.ru, ООО «БНМ-3» зарегистрировано в посёлке Первое Мая Брянской области в 2013 году. Уставный капитал — 18 млн рублей. Специализируется на торговле легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами.

ИА «Орелград»