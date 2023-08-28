В Орловской области организован ежедневный осмотр мостов

Цель — выявления нарушителей и актов незаконного вмешательства.

Подрядчика определили с помощью открытого конкурса. Всего было подано две заявки. Победителем признано ООО «ПТБ «Миртранс» из Тюмени, снизившее начальную цену на почти треть. Компания будет оказывать услуги по проведению осмотров объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области за 5,9 млн рублей. 28 августа на сайте «Закупки» размещен подписанный с Орелгосзаказчиком контракт. Услуги будут оказываться до конца 2023 года.

Автопатрулирование для проведения внешнего визуального осмотра объектов транспортной инфраструктуры должно осуществляться не реже одного раза в 24 часа, указано в документах. Цель — выявление нарушителей, совершения или подготовки к совершению актов незаконного вмешательства. Лица, проводящие осмотры, должны быть обеспечены сигнальными жилетами, средствами связи и фотосьемки, иметь документы удостоверяющие личность, копию разрешения на оказание услуг, удостоверение о повышении квалификации по обеспечению транспортной безопасности. Исполнитель обязан оборудовать все транспортные средства, используемые при осмотрах, автомобильными трекерами системой GPS/ГЛОНАСС и обеспечить заказчика возможностью получения информации в реальном времени.

В случае «объявления уровня безопасности № 3» исполнитель обязан эвакуировать людей и транспортные средства в безопасную зону на расстояние, обеспечивающее их защиту от возможного поражения взрывчатыми веществами, а также предметами и веществами, содержащими опасные радиоактивные, химические, биологические агенты. Установить по всей территории объекта транспортной инфраструктуры информационные знаки, запрещающие движение, в случае необходимости — средства для принудительной остановки транспорта.

По данным kartoteka.ru, ООО «ПТБ «Миртранс» зарегистрировано в Тюмени в 2017 году. Специализируется на деятельности охранных служб. Чистая прибыль в 2022 году составила 35,5 млн рублей.

ИА «Орелград»