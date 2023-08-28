Строить орловцам туалет приедут москвичи

Определен подрядчик для изготовления и установки санузла в сквере Семьи.

Выполнение работ запланировано в рамках благоустройства общественной территории. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна. Она признана соответствующей требованиям. Безальтернативный победитель аукциона – ООО «Спектр-НН». Цена контракта равна начальной — 9 863 333 рубля 33 копейки. Предусмотрен аванс в размере 30%.

Комплекс включает четыре отдельных кабины с независимым входом. Дизайн должен быть выполнен в соответствии с принятыми в городе направлениями и иметь расцветку графит, указано в документации на сайте «Госзакупки». Терминал оплаты необходимо разместить с лицевой стороны комплекса. Уровень автоматизации и надежность оборудования должны обеспечить минимизацию эксплуатационных расходов, настаивают чиновники.

Окончание работ – в течение 80 календарных дней с даты заключения контракта, указано в документации к закупке. Гарантия качества – 12 месяцев.

По данным kartoteka.ru, ООО «Спектр-НН» зарегистрировано в 2019 году в городе Сергиев Посад. Уставный капитал — 15 тыс. рублей. Численность персонала – 2. Чистая прибыль в 2022 году – минус 1,4 млн рублей. Арбитражный суд Московской области рассматривает иск к компании на 3,6 млн рублей.

ИА «Орелград»