Этой ночью трое орловцев пострадали на пожаре

ЧП случилось в Ливенском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал о происшествии поступил незадолго до полуночи. В слободе Беломестное горел жилой одноэтажный дом на двух хозяев.

Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило часть дома, а также кровлю. Жильцы, дожидаясь МЧС, начали бороться с огнём самостоятельно. Это привело к ожогам лёгкой степени.

Пострадали 39-летний мужчина и две женщины – 60-ти и 43-х лет. Однако госпитализация не понадобилась. Медработники оказали им помощь прямо на месте ЧП.

В итоге пожарным удалось отстоять вторую часть дома. В первой пламя обуглило стены и потолок, а также уничтожило домашнюю утварь. В тушении пожара участвовали сотрудники 7-й и 8-й Пожарно-спасательных частей Ливенского района, а также добровольцы. Причины ЧП выясняются.

Всего за выходные сотрудники МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 44 раза, в том числе 24 раза на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»