В Орле установят тургеневские арт-объекты

Об этом объявил мэр.

В своих соцсетях Юрий Парахин рассказал, что цель нового проекта – подкрепить статус литературной столицы России, полученный Орлом в 2021-м году. Арт-объекты по мотивам произведений Тургенева установят в знаковых местах Орла осенью.

Ожидается, что каждый из них станет привлекательной фотозоной. По словам Парахина, на данный момент планируется установить объекты перед музеем имени Тургенева (в «Литературном квартале») и в сквере «Тургеневский бережок».

Также мэр опубликовал эскизы будущих арт-объектов.

Напомним, что право на использование знака «Орёл – литературная столица России» присвоено нашему городу Роспатентом (Федеральной службы по интеллектуальной собственности). Это произошло 11-го июня 2021-го года.

ИА «Орелград»