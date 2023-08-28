В Орле установят тургеневские арт-объекты

28.8.2023 | 11:46 Культура, Новости

Об этом объявил мэр.

Фото: ИА «Орелград»

В своих соцсетях Юрий Парахин рассказал, что цель нового проекта – подкрепить статус литературной столицы России, полученный Орлом в 2021-м году. Арт-объекты по мотивам произведений Тургенева установят в знаковых местах Орла осенью.

Ожидается, что каждый из них станет привлекательной фотозоной. По словам Парахина, на данный момент планируется установить объекты перед музеем имени Тургенева (в «Литературном квартале») и в сквере «Тургеневский бережок».

Также мэр опубликовал эскизы будущих арт-объектов.

Напомним, что право на использование знака «Орёл – литературная столица России» присвоено нашему городу Роспатентом (Федеральной службы по интеллектуальной собственности). Это произошло 11-го июня 2021-го года.

Фото: vk.com/parakhin_yuri
Фото: vk.com/parakhin_yuri
Фото: vk.com/parakhin_yuri

ИА «Орелград»


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