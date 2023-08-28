В Орле вводятся временные ограничения движения

Они будут действовать до 6 октября.

Ограничения вводятся на улице 60-летия Октября на участке от Октябрьского (Герценского) моста до перекрёстка с улицей Максима Горького. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Кроме того, они будут действовать у дома по улице Тургенева, 20. Это жилое здание, расположенное рядом с гостиницей «Очарованный странник», театром «Русский стиль» и зданием Управления МВД по Орловской области.

Временные ограничения означают, что движение транспортных средств будет прерываться не постоянно, а лишь в отдельные периоды. На проезжей части будет работать техника, которая воспрепятствует обычным автомобилям.

Неудобства связаны с планами по проведению работ по увеличению уровня освещённости. Они начнутся сегодня и продлятся до 6 октября.

ИА «Орелград»