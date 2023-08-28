Гаишники провели ночной рейд на трассе под Орлом

Профилактическое мероприятие прошло под названием «Не рискуй, отдохни!»

По данным ОГИБДД МО МВД России «Мценский», сотрудники этого ведомства провели на федеральной автодороге М-2 «Крым» профилактическое мероприятие «Не рискуй, отдохни!». Его основной целью была профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием тех водителей, которые проводят за рулем много времени. Особый акцент, конечно, был сделан на водителей грузовиков. Но и водители легкового транспорта, порой, часами сидят за рулем, что не может не привести к утомлению. А утомленный водитель представляет потенциальную угрозу и для себя, и для других участников дорожного движения.

«Федеральная автомобильная дорога М-2 «Крым» проходящая по территории Мценского района, остается загруженной даже в ночные часы, — говорится в ведомственной информации. — Многие водители проезжают значительные расстояния на автомобиле, в том числе и в ночное время, когда риск спровоцировать дорожно-транспортное происшествие по причине усталости и сна за рулем возрастает в разы».

Во время рейда по федеральной трассе инспекторы ДПС останавливали автомобили и проводили с водителями беседы, прежде всего, интересуясь тем количеством времени, которые водители уже провели в пути, а также маршрутом их движения. Кроме того, гаишники вручали автомобилистам памятки с указанием мест стоянок отдыха на территории Орловской области. А в Покровском районе сотрудники ОГИБДД провели профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Оно было направлено на привлечение внимания граждан, управляющих транспортными средствами, на последствия ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

«Сотрудники ОГИБДД рассказали жителям района о состоянии аварийности на территории муниципального образования, а также о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по вине нетрезвых водителей, — сообщили в региональном Управлении ГИБДД. — В рамках проведения мероприятия полицейские провели с автовладельцами профилактические беседы о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Проведение подобного рода профилактических мероприятий направлено на привлечение внимания общественности к проблеме управления автомобилем в нетрезвом состоянии, пресечения фактов нетрезвого вождения».

ИА «Орелград»