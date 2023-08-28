Ливенский музей обещают сдать к 15 сентября

В Ливнах завершается благоустройство краеведческого музея.

Как сообщили в администрации города Ливны, близятся к завершению ремонтные работы в местном краеведческом музее. Капитальный ремонт самого здания был проведен еще в прошлом году в рамках национального проекта «Культура». «Перемены внутреннего и внешнего облика разительные, — говорят в мэрии. Однако неожиданно возникла проблема иного рода. Дело в том, что здание отремонтировали, а вот на территорию перед ним финансирование предусмотрено не было. Получилось красивое здание в некрасивом дворе.

«Оставался открытым вопрос благоустройства дворовой территории, — следует из информации ливенской горадминистрации. — В этом году он решается благодаря выделению муниципальному бюджетному учреждению необходимых средств депутатами Орловского областного Совета народных депутатов в сумме более 576 тысяч рублей». ⁣

«Хочу поблагодарить депутатов областного Совета за участие в продолжение благоустройства главной культурной кладовой нашего города и района», — написал на своей странице в соцсети глава города Ливны Сергей Трубицин. Кстати, на днях он побывал на объекте и вместе с директором музея Дмитрием Астаховым оценил ход ремонтных работ. Градоначальник также сообщил в соцсети, что подрядчик был определен по результатам электронного аукциона, им был выбран ИП Симонян.

«Предстоит уложить тротуарную плитку на площади 156 квадратных метров и бортовые камни общей протяженностью 94 метра, установить металлическое сетчатое заграждения длиной 88 метров, — перечисляет Сергей Трубицин. — Также контактом предусмотрено приобретение двух бульварных лавочек и урны для дворовой территории учреждения. Строители работают в хорошем темпе. Срок сдачи объекта – не позднее 15 сентября 2023 года».

ИА «Орелград»