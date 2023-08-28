Орловцы необъяснимо отказываются от примирения в судах

Жители региона предпочитают судиться друг с другом, а не договариваться полюбовно.

Жители Орловской области по непонятным причинам отказываются от участия в примирительных процедурах, которые предлагаются им при рассмотрении в судебном порядке гражданских дел. Об этом было заявлено в ходе круглого стола, организованного Орловским областным судом. С 2019 года Гражданским процессуальным кодексом и Кодексом об административном судопроизводстве установлена примирительная процедура. Несмотря на свою перспективность, она пока не входит в число востребованных услуг.

«Почему-то эта процедура не получила широкого применения и отклика со стороны наших граждан, — говорится в отчете с мероприятия, распространенном пресс-службой Орловского облсуда. — Эта процедура заключается в том, чтобы при рассмотрении дела граждане примирились. Судебными примирителями являются судьи в отставке. Суд при рассмотрении каждого гражданского дела разъясняет гражданам, что есть такая примирительная процедура, но, к сожалению, они почему-то ею не пользуются».

В облсуде подчеркивают, что данная процедура доступна гражданам по гражданским делам и по некоторым административным спорам. Однако на настоящий момент ею в регионе воспользовались граждане всего по пяти гражданским делам. Сообщается, что в четырех случаях это были семейные правоотношения (два дела были связаны со спором о воспитании детей, два – с разделом совместно нажитого имущества супругов) и одно дело касалось раздела наследства.

«По четырем делам производство было прекращено: по трем делам сторонами было заключено мировое соглашение, по одному делу истец отказался от иска. Еще по одному делу судом вынесено решение, исковые требования удовлетворены частично», — пояснили в пресс-службе облсуда и добавили, что указанная процедура для граждан бесплатна. В отличие от судопроизводства процедура судебного примирения крайне гибкая: если кому-то что-то не понравится, он может в любой момент отказаться от нее.

«Есть и материальное поощрение для истца, который участвует в примирительных процедурах, — говорят в облсуде. — Заключение мирового соглашения в первой инстанции позволит ему вернуть 70 процентов государственной пошлины, в апелляционной и кассационной, надзорной инстанции — 50 и 30 процентов соответственно».

ИА «Орелград»